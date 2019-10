Stellenabbau in der Stahlindustrie : Altmaier weist Kritik aus dem Saarland zurück

Saarbrücken Die heraufziehende Stahlkrise im Saarland sorgt für politischen Streit. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich im SR gegen Kritik aus der Landesregierung gewehrt.

Die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) hatte Altmaier in unserer Zeitung vorgeworfen, er sei „in Sachen Industriepolitik deutlich zu schläfrig unterwegs“. Es werde notwendig sein, dass die Bundesregierung ein Milliardenprogramm für die deutsche Stahlindustrie auflege, so Rehlinger.

„Die Wirtschaftsministerin macht es sich doch sehr, sehr einfach“, sagte Altmaier am Mittwoch im „Saarländischen Rundfunk“. „Die pauschale Forderung nach Geld ist etwas, was in keiner politischen Debatte mehrheitsfähig ist in Deutschland.“ Es müsse spezifiziert werden, um was es gehe, so der Bundesminister. Auch sei es nicht besonders hilfreich, von außen solche Forderungen öffentlich zu erheben, sagte er – mit Blick auf andere Bundesländer ohne Stahlindustrie.

Altmeier erwähnte Gespräche mit Saarstahl vor drei Wochen. Am Wochenende will er auch mit dem Betriebsrat sprechen. Was den Ruf nach Finanzhilfen angeht, verwies der Unionspolitiker auf das SPD-geführte Bundesfinanzministerium. Für sich und die Bundesregierung nahm der Minister in Anspruch, für die Stahlindustrie zuletzt „Beachtliches“ erreicht zu haben. Er verwies unter anderem auf Schutzmaßnahmen der Europäischen Union (EU) gegen Stahlimporte aus China und Russland. Die EU-Kommission hatte im vergangenen Jahr auf die US-Handelspolitik mit Schutzzöllen reagiert, um den heimischen Markt zu schützen. Brüssel hatte vor einigen Wochen eine positive Bilanz der Maßnahmen gezogen.

Zur derzeitigen Lage in der Region sagte der Bundeswirtschaftsminister: „Ich bin überzeugt, dass das Saarland eine industriepolitische Zukunft hat.“ Er glaube, dass der Staat eine „industriepolitische Verantwortung für Arbeitsplätze hat, nicht für jeden einzelnen Arbeitsplatz“, so Altmaier.

Konkret benannte der Minister drei Ziele: Neben dem Schutz gegen „Billigimporte aus dem Ausland“ strebt Altmaier eine Hilfe „beim Übergang in die Klimaschutzgesetzgebung im Hinblick auf CO 2 “ an. Außerdem sprach er im SR über die „Herausforderung“, Stahl mit Wasserstoff oder Gas umweltfreundlicher herzustellen als mit Koks. „Das geht aber nicht mit den bisherigen Hochöfen und der bisherigen Technik, das muss neu entwickelt werden und kostet sehr viel Geld“, sagte er. „Das kann dann aber nur eine Gesamtlösung für die Stahlindustrie in Europa sein.“

Aus der Landespolitik hatte in dieser Woche nicht nur Wirtschaftsministerin Rehlinger eine milliardenschwere Hilfe aus Berlin angemahnt und Altmaier unter Druck gesetzt. Der SPD-Fraktionschef im Landtag, Ulrich Commerçon, verlangte vom Bundeswirtschaftsminister aus dem Saarland, dass er sich „endlich als Industrie- und Standortminister zu verstehen“ habe. Altmaier müsse im Bundeskabinett und in der Öffentlichkeit ein „Milliardenpaket“ für die Stahlindustrie fordern, so Commerçon.