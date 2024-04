Randale im Fußball Nach Attacke von FCS-Fans auf Polizei – Gewerkschaft fordert hartes Vorgehen gegen Angreifer

Saarbrücken · Flaschen und Schläge von so genannten Fans gegen Polizei, die bei Fußball-Spielen im Einsatz ist: Ein erneuter Vorfall in Saarbrücken bringt die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) auf den Plan. Deren Saar-Chef Markus Sehn fordert harte Konsequenzen und sieht auch den Verein in der Pflicht.

26.04.2024 , 08:15 Uhr

