Linken-Chef Thomas Lutze im Interview : „Wir müssen uns über Inhalte streiten“

Zur Person

Thomas Lutze (50) sitzt für Die Linke seit 2009 im Deutschen Bundestag. In Berlin ist Lutze der einzige Abgeordnete aus dem saarländischen Landesverband. Sahra Wagenknecht, die in der Region lebt, zog über die Landesliste von Nordrhein-Westfalen ins Parlament ein. Mehrere Jahre gehörte Lutze dem Vorstand der Saar-Linken an. Bis zu seiner Wahl zum neuen Landes-Chef führte er den Kreisverband Saarbrücken.