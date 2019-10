Kostenpflichtiger Inhalt: Krise in der Schwerindustrie : Großer Protest der Stahlkocher vor dem saarländischen Landtag

Foto: BeckerBredel Erneut ruft am Mittwoch (2. Oktober) die IG Metall zu Protesten auf.

Saarbrücken Nach Dillingen und Völklingen marschieren Stahlarbeiter vor dem Parlament in Saarbrücken.

Den dritten Tag in Folge kommt es an diesem Mittwoch (2. Oktober) zu Protesten wegen des angekündigten massiven Stellenabbaus in der saarländischen Stahlindustrie. Die Industriegewerkschaft (IG) Metall hat zu einer Demonstration vor dem saarländischen Landtag aufgerufen. Um 15 Uhr sollen sich Betroffene, Gewerkschafter sowie anderweitige Unterstützer vor dem Parlamentsgebäude versammeln. Damit will die IG Metall den Druck auf die Politik im Land, auf Bundesebene sowie in Brüssel erhöhen. In einer Ankündigung aus der Völklinger Gewerkschaftsgeschäftsstelle zum heutigen Protest heißt es: „Die DGB-Region Saar unterstützt die IG Metall und alle Beschäftigten. Allen voran gehen hier die Beschäftigten der Stahlindustrie mit ihren Interessensvertretungen. Gemeinsam kämpfen wir für den Erhalt der Arbeitsplätze im Saarland", wird die DGB-Saar-Chefin Bettina Altesleben zitiert.

Mit diesem Plakat wirbt die IG Metall während des Protestes gegen den drohenden Stellenabbau in der saarländischen Stahlindustrie. Foto: Matthias Zimmermann

Bereits am Montag waren mehrere tausend Menschen in Dillingen auf die Straße gegangen. Am Dienstag folgten einem Demonstrationsaufruf in Völklingen nach Veranstalterangaben rund 5500 Teilnehmer einem Sternmarsch. An beiden Tagen wurde die Belegschaft während getrennter Versammlungen über Details der Pläne informiert.

Unternehmensleitungen von Saarstahl und Dillinger Hütte hatten am Freitag vergangener Woche angekündigt, 1500 Stellen zu streichen. Weitere 1000 sollen anderweitig weiterbeschäftigt werden. Auslöser für die Krise der saarländischen Stahlindustrie sei die Konkurrenz aus Fernost sowie erhöhte Umweltauflagen in Deutschland. Zudem schwächelt zurzeit die Autoproduktion.

Nicht nur auf der Straße solidarisieren sich Menschen mit den Stahlkochern. Auch im Internet zeigen sie Flagge. Unter anderem nutzen sie ein Bild der IG Metall, welches ein Herz aus Stahl zeigt. Es verbreitet sich in den sozialen Netzwerken wie ein Lauffeuer. Viele nutzen die Darstellung als Logo zu ihrem persönlichen Auftritt im weltweiten Netz.