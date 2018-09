Dem Basketball in Deutschland geht es gut - eigentlich. Nie spielten mehr Deutsche in der NBA, die Nationalmannschaft ist stark besetzt und könnte sich erstmals seit 2010 wieder für eine WM qualifizieren, die Liga will in zwei Jahren die beste Europas sein. Also alles gut? Ein Gespräch mit Liga-Geschäftsführer Stefan Holz. Von Clemens Boisseréemehr