Bericht der obersten Saar-Datenschützerin Meldungen über Cyberangriffe explodieren: Zunahme von 70 Prozent im Saarland

Das Unabhängige Datenschutzzentrum des Saarlandes hat am Mittwoch seinen Tätigkeitsbericht 2023 der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Monika Grethel (parteilos), hatte das 200 Seiten starke Büchlein am Vormittag an Ministerpräsidentin und Landtagspräsidentin übergeben, nachmittags gab es dazu dann die Pressekonferenz in den Räumlichkeiten des kleinsten deutschen Datenschutzzentrums in Saarbrücken.