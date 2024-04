Landtag beschließt Bildungsfreistellungsgesetz Im Saarland gibt es bald mehr bezahlten Bildungsurlaub

Der saarländische Landtag hat am Mittwoch mit den Stimmen der SPD-Mehrheit eine Änderung des Bildungsfreistellungsgesetzes beschlossen. Arbeitnehmer im Saarland können somit künftig bis zu fünf – statt wie zuvor zwei – Arbeitstage für Bildungsangebote in Anspruch nehmen, ohne dafür eigene Urlaubstage einbringen zu müssen. Mit dem Gesetz will die SPD-Landesregierung die Bereitschaft von Beschäftigten erhöht werden, sich beruflich weiterzubilden. Es gilt aber auch für Weiterbildungen im ehrenamtlichen Bereich.