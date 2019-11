Polizei ermittelt : Schüsse in Illingen und Neunkirchen

Sowohl in Illingen als auch in Neunkirchen wurden in den vergangenen Tagen Schüsse mit Schreckschusspistolen abgefeuert. Wie die Polizeiinspektion in Neunkirchen am Donnerstag mitteilte, hatte sich der Vorfall in Illingen bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignet. Von red