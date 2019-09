Anke Rehlinger hofft, dass der angekündigte Umbau der saarländischen Stahlindustrie die Bundesregierung wachgerüttelt hat.

REHLINGER Ich habe den Eindruck, die letzten Jahre Boom in Deutschland haben zu einem industriepolitischen Winterschlaf in Berlin geführt. Da kann ich so laut sein, wie ich will, manchmal habe ich den Eindruck, dass von Industrie niemand was hören will. Der Bundeswirtschaftsminister ist in Sachen Industriepolitik deutlich zu schläfrig unterwegs. So schlimm die Nachrichten jetzt aber auch sind, ich hoffe, sie sorgen in Berlin für den nötigen Wachrüttel-Effekt. Es wird notwendig sein, dass die Bundesregierung ein Milliardenprogramm für die deutsche Stahlindustrie auflegt – auch um den Einstieg in die Dekarbonisierung zu stemmen. Und ich erwarte, dass die Bundesregierung in Brüssel Position bezieht zum Schutz unserer heimischen Industrie.