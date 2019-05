Nach Kritik am Mathe-Abi im Saarland Korrektoren: Alle Aufgaben waren zu lösen

Heimische Produkte : In Wahlen gibt’s jetzt Likör aus dem Automaten

Edmund Müller in Wahlen sorgt mit seiner Kelterei und Brennerei weiter für Furore. Da heimische Produkte derzeit im Aufwind sind, hat er vor seiner Kelterei und Brennerei in der Unterlosheimer Straße in Wahlen ein kleines Verkaufshäuschen mit einem hochmodernen Klappenautomaten aufgestellt. Von Rolf Ruppenthal