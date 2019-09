Kostenpflichtiger Inhalt: Demonstration in Dillingen : Stahlarbeiter kämpfen um ihre Jobs

Die Beschäftigten der Dillinger Hütte machten ihrem Unmut lauthals Luft. Foto: Oliver Dietze

Dillingen Die Mitarbeiter der Dillinger Hütte demonstrierten gestern gegen den geplanten Stellenabbau im Unternehmen.

Sie halten Fackeln hoch, schultern die roten Fahnen der IG Metall, pusten mit voller Kraft in ihre Trillerpfeifen – rund 2000 Beschäftigte der Dillinger Hütte haben sich am Montagmorgen vorm Werks­tor versammelt. Sie setzen ein Zeichen des Protests gegen die Pläne der Geschäftsführung: 1500 Stellen sollen in der saarländischen Stahlindustrie wegfallen, und 1000 Arbeitsplätze sollen an Dienstleister ausgelagert werden. Das will die Belegschaft nicht hinnehmen. Immer wieder ist der Schlachtruf aus früheren Protestaktionen für den Erhalt der Stahlindustrie zu hören: „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut.“ Ein langer Demonstrationszug zieht durch die Stadt zum Lokschuppen. Dort soll ihnen auf einer Betriebsversammlung noch einmal im Detail das Sparprogramm vorgestellt werden. Die Dillinger Hütte und Saarstahl wollen mit dem Sparprogramm die Kosten um 250 Millionen Euro senken.

Lesen Sie auch Industriekrise im Saarland : Saarland fordert vom Bund schnelle Hilfe

„Ich mache mir große Sorgen“, sagt ein junger Mitarbeiter, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Hausbau, Familiengründung – was aus diesen Zukunftsplänen werde, sei ungewiss. Rosemarie Wagner fürchtet, dass sie zu den 1000 Mitarbeitern gehört, deren Stellen ausgelagert werden. „Zu schlechterer Bezahlung und ohne Zukunftssicherheit“, vermutet die 51-Jährige, die im chemischen Labor tätig ist.

Betriebsratschef Michael Fischer sagt den Stellenabbauplänen den Kampf an. „Für uns ist wichtig, dass nicht über Köpfe gesprochen wird, sondern über Kosteneinsparungen. So leichtfertig geht man nicht mit Menschen um. Wir warten auf sinnvolle Vorschläge.“ Darüber wolle der Betriebsrat dann verhandeln. Dabei soll es auch um einen gut ausgestatteten Sozialplan gehen. Es müsse dabei unter anderem verhindert werden, dass Ältere, die vorzeitig in den Ruhestand gehen, von Armut bedroht sind.

Fischer wirft dem Vorstand auch Wortbruch vor. Den befristet Beschäftigten sei die unbefristete Übernahme versprochen worden. Und jetzt „treibt man sie in die Existenzangst“, sagt er. Der Betriebsratschef will erreichen, dass die Verträge für die befristet Beschäftigten zumindest verlängert werden oder dass sie bestenfalls doch noch die versprochenen unbefristeten Verträge bekommen.

Der Protest richtet sich aus Sicht Fischers aber auch gegen die Bundesregierung. „Sie soll Fördermittel zur Verfügung stellen, um CO 2 -frei Stahl erzeugen zu können“, fordert er. Und es müsse endlich einen wirksamen Schutz der europäischen Stahlindustrie vor Billigstahl aus China und andern Ländern geben. „Das Nichtstun der Bundesregierung ist der Grund, warum Kollegen jetzt die Zeche zahlen müssen“, sagt Fischer.

In den Demonstrationszug reihen sich viele Politiker ein. Darunter auch Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Er verlangt Unterstützung aus Berlin für die Stahlindustrie. „Ich fordere ein SOS-Paket für den deutschen Hochleistungsstahl, der dazu beiträgt, dass wir CO 2 einsparen.“ Er sehe nicht ein, dass der Ausstieg aus der klimaschädlichen Braunkohleindustrie mit 38 Milliarden Euro gefördert werde, während „man zugleich sehenden Auges in Kauf nimmt, dass eine zukunftsfähige Industrie vor die Hunde geht“.