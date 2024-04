Wie teuer ist Parken in Saarbrücken? „Ich bin oft in anderen Städten unterwegs und zahle nirgends so viel wie hier“

Die 26-jährige Güven Aydin kritisiert die Parkmöglichkeiten in der Stadt. „Die Parkplatzsituation ist eine Katastrophe. Ich wohne in Stadtnähe, am Wochenende ist es eine ewige Sucherei, bis man einen freien Parkplatz findet. Gerade für die Bewohner in der Stadt ist es katastrophal“, empört sie sich. „Ich habe nun schon öfter mitbekommen, dass künftig Parkplätze in der City reduziert werden und dadurch Grünflächen entstehen sollen. Ich habe dafür keinerlei Verständnis. Parks und Bäume in der Stadt sind zwar wünschenswert, solche Maßnahmen würden das Parkplatzproblem jedoch verstärken“, betont die 26-Jährige.