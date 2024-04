Wählbarkeit am Zweitwohnsitz SPD blockiert Antrag für mehr junge Menschen in Kommunalparlamenten

Jonas Reiter (CDU) will mehr jungen Menschen in den saarländischen Kommunalparlamenten. Dazu wollte der mit 28 Jahren jüngste Abgeordnete des Saar-Landtags unter anderem das Kommunalwahlgesetz ändern. Die Absicht der CDU-Fraktion in der Landtagssitzung am Mittwoch: Saarländerinnen und Saarländer sollen für Kommunalparlamente, also Orts-, Stadt- und Gemeinderäte, kandidieren können, auch wenn sie in dem Ort, an dem sie zu Wahl antreten wollen, nur mit Zweitwohnsitz gemeldet sind. Aktuell ist man nur dort wählbar, wo man mit erstem Wohnsitz gemeldet ist.