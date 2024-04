Saarland soll Rassismus-Beauftragten bekommen Rehlinger: „Lassen Sie uns tätige Anti-Rassisten sein“

Das Saarland will als erstes deutsches Bundesland einen ehrenamtlichen Rassismus-Beauftragten ernennen. Das hat der saarländische Landtag am Mittwoch in erster Lesung beschlossen. Der oder die Beauftragte soll laut Gesetzesentwurf gemeinsam mit der Regierung Rassismus im Land bekämpfen, Ansprechpartner für gesellschaftliche Gruppen sein und die Gesellschaft für die vielen verschiedenen Formen von Rassismus sensibilisieren.