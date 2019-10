Proteste in Völklingen : Die Zeichen bei Saarstahl stehen auf Sturm

Völklingen/Berlin Die Belegschaft geht gegen den geplanten Stellenabbau auf die Straße. Vorstandschef Hartmann verteidigt die Maßnahmen.

5500 Saarstahl-Mitarbeiter haben am Dienstag während einer Demonstration in Völklingen gegen den drohenden Stellenabbau in der Hüttenstadt und in Dillingen protestiert. In der vergangenen Woche hatte der Vorstand verkündet, 1500 Stellen würden in den nächsten drei Jahren gestrichen und weitere 1000 Stellen ausgelagert (wir berichteten).