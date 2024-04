Gesetzesentwürfe im Saar-Landtag eingebracht Landtag stimmt für Förderung von Sozialwohnungen und Tariferhöhung für Saar-Beamte

Saarbrücken · Mehrere Gesetzesentwürfe sind am Mittwoch im saarländischen Landtag eingebracht worden. So will die SPD-Landesregierung den sozialen Wohnungsbau im Saarland neu regeln. Zudem wurde die Besoldung der Landes-Beamten sowie die Diäten der Abgeordneten selbst erhöht.

24.04.2024 , 16:44 Uhr

Mehrere Gesetzesentwürfe wurden am Mittwoch im saarländischen Landtag eingebracht. Foto: BeckerBredel