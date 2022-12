60 Jahre Élysée-Vertrag : Saarland feiert deutsch-französische Freundschaft mit großem Kulturprogramm

Sylvie Hamard (links), Leiterin des Festivals Perspectives, und Ministerpräsidentin Anke Rehlinger bei der Vorstellung des Kulturprogrammes zum Élysée-Jahr 2023. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Das Saarland feiert 2023 die deutsch-französische Freundschaft. Um den 60. Jahrestag des Élysée-Vertrages gebührend zu feiern, hat die Landesregierung ein Kulturprogramm für das ganze Jahr vorbereitet. Aber auch auf der politischen Bühne will Ministerpräsidentin Rehlinger die Verbindung zu Frankreich ausbauen.

2023 soll für das Saarland ganz im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft stehen. Am 22. Januar jährt sich zum 60. Mal die Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages, des sogenannten Élysée-Vertrages. Die saarländische Landesregierung hat das Jahr 2023 deshalb zum Élysée-Jahr erklärt. „Wir wollen in diesem Jahr mehr denn je die deutsch-französische Freundschaft und Zusammenarbeit feiern“, so Ministerpräsidentin Anke Rehlinger am Dienstag, „wir haben als Landesregierung deshalb ein attraktives und anspruchsvolles Kulturprogramm zusammengestellt.“

Mehr als 40 Veranstaltungen mit Frankreichbezug will die Landesregierung 2023 auf die Bühne bringen. Einige davon sind bereits etabliert, wie das Theaterfestival Perspectives Ende Mai, andere Veranstaltungen erhalten einen französischen Schwerpunkt wie das Filmfestival Max-Ophüls im Januar oder die Musikfestspiele Saar im Mai und Juni. Den Auftakt soll am Jubiläumstag, dem 22. Januar, ein Festakt zum deutsch-französischen Tag im Saarbrücker Schloss bilden.

Mehr als 300 000 Euro für Kultur und Frankreichstrategie 2023

Im März findet dann in Sulzbach der deutsch-französische Chanson- und Liedermacherpreis statt. Ebenfalls im März führt das Kammerorchester der Großregion an der Hochschule für Musik Werke von Avni, Beethoven, Chopin und Wagner auf. Am saarländischen Staatstheater steht die Ballet-Aufführung Orfeo ed Euridice des französischen Choreografen Abou Lagraa an. Die Musikfestspiele Saar stehen in diesem Sommer unter dem Motto „Bienvenue en Sarre, Paris!“

Die Kultur sei ein wichtiges Feld, um Gelegenheiten zu schaffen, um zusammen zu kommen, so Rehlinger. Das sei besonders in einer Zeit wichtig, in denen die deutsch-französischen Beziehungen angespannt seien, so die Ministerpräsidentin, die erneut für das Saarland als Brückenkopf der deutsch-französischen Beziehung warb. 325 000 Euro will die Landesregierung für das Kulturprogramm des Élysée-Jahres und die Umsetzung der saarländischen Frankreichstrategie 2023 ausgeben.

Nicht nur in Sachen Kultur will die saarländische Landesregierung die Verbindung zum Nachbarland Frankreich stärken. In einer Regierungserklärung will Ministerpräsidentin Rehlinger Anfang des kommenden Jahres die Eckpunkte eines europapolitisches Leitbildes für das Saarland vorstellen und zur Diskussion stellen. „Ich will dem Saarland in Frankreich und Europa mehr Bedeutung verleihen“, so Rehlinger.