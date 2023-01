Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes : Verwaltungen in Deutschland bleiben weitgehend offline – Saarland steht besonders schlecht da

Während die Digitalisierung bei vielen Bürgerinnen und Bürger im Lebensalltag angekommen ist, arbeiten die Verwaltungen in Deutschland und im Saarland noch oft analog. Voll digitalisierte Abläufe sind in den Verwaltungen noch selten. Foto: Getty Images/iStockphoto/horstgerlach

Saarbrücken Die Wohnung online ummelden oder über das Internet einen neuen Führerschein beantragen: Das Onlinezugangsgesetz sollte allen Bürgerinnen und Bürgern digitale Behördengänge möglich machen. Bis Ende 2022 sollte das Gesetz umgesetzt werden. Doch bundesweit hinken die Verwaltungen bei der Digitalisierung hinterher. Bei der Umsetzung des Gesetzes landet das Saarland auf dem letzten Platz.

Am Neujahrstag 2023 sollte es soweit sein. Nach den Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes sollten fast alle Leistungen der deutschen Verwaltungen zu Beginn dieses Jahres digital im Internet zur Verfügung stehen. Behördengänge, vom großen Ministerium in Berlin bis in die kleinste saarländische Gemeindeverwaltung, sollten digital über Verwaltungsportale im Netz möglich gemacht werden – ohne persönliches Erscheinen auf der Behörde oder im Rathaus und ohne lange Anträge auf Papier.

Verwaltungen in Deutschland krachend an Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes gescheitert

Bürgerinnen und Bürger sollten in ganz Deutschland von zu Hause aus zum Beispiel ihre Führerscheine beantragen oder ihren Wohnsitz ummelden können. Beschlossen hatte das der Deutsche Bundestag 2017 im Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen, kurz: Onlinezugangsgesetz (OZG), und den Verwaltungen auf Bund- und Länderebene fünf Jahre Zeit für die Umsetzung gegeben.

Die fünf Jahre sind vorüber und die Verwaltungen deutschlandweit krachend an der Umsetzung des OZG gescheitert.

Saarland steht besonders schlecht da

Besonders schlecht ist der Sachstand zum Ende der Umsetzungfrist im Saarland. Von insgesamt 575 OZG-Verwaltungsleistungen, die im Internet zugänglich gemacht werden sollten, waren nach Angaben des saarländischen Ministeriums für Wirtschaft und Digitales zum Jahreswechsel erst 123 Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert. Das ist bei der OZG-Umsetzung nach Angaben des Bundesinnenministerium der letzte Platz unter den Bundesländern. Von den 123 im Saarland umgesetzten Leistungen sind dabei auch noch 101 Bundesleistungen, die von den fachlich zuständigen Bundesressorts umgesetzt wurden.

„Die Bilanz ist im Saarland, ebenso wie in allen anderen Bundesländern auch, nicht zufriedenstellend. Die Ziele des OZG wurden zum Stichtag nicht erreicht“, so Stephan Thul, Geschäftsführer des kommunalen Zweckverbandes „Elektronische Verwaltung im Saarland“, kurz: „eGo-Saar“. Der Verband kümmert sich im Saarland seit 2004 um die einheitliche Umsetzung der Verwaltungsdigitalisierung in den Städten, Gemeinden und den Landkreisen.

Woran scheitert es?

Doch was sind die Probleme der saarländischen Verwaltungen bei der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes? „Die Gründe hierfür liegen sicherlich in der enormen Komplexität des Vorhabens, die bundesweit unterschätzt wurde. Es geht um mehrere tausend einzelne Verwaltungsleistungen, gebündelt in 575 Leistungsbündel und mit dem Bund, 16 Ländern und rund 11 000 Kommunen sehr viele Akteure, die es zu koordinieren gibt“, so Stefan Spaniol, Geschäftsführer des saarländischen Städte- und Gemeindetages (SSGT).

Als größte Probleme bei der Verwaltungsdigitalisierung nennen eGo-Saar, SSGT und das Ministerium für Digitales übereinstimmend fehlende Geldmittel und den Mangel an Fachkräften im IT-Bereich. „Die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen und die OZG-Umsetzung stellen vor allem auch einen Kraftakt für die Kommunen dar“, so das saarländische Digital-Ministerium. Es fehlt an IT-Fachkräften. Ein Grund: das Gehalt. Auch die freie Wirtschaft sucht massiv IT-Fachkräfte und zahlt, trotz Tarifanpassungen, in der Regel mehr als der öffentliche Dienst. „Zum anderen fehlen die finanziellen Mittel, um die großen Herausforderungen, die mit der Digitalisierung einhergehen, bewältigen zu können“, so das Digital-Ministerium.

Wie geht es weiter?

Trotz der momentan schlechten Ausgangsbasis im Saarland soll es mit der Verwaltungsdigitalisierung aber in den kommenden Jahren vorangehen. Das OZG-Team des eGo-Saar wurde personell ausgebaut und der Zweckverband kündigt an, dass bereits 2023 weitere Verwaltungsdienstleistungen für die Saarländerinnen und Saarländer digital zur Verfügung gestellt werden. Der eGo-Saar soll dabei gemeinsame Lösungen für alle saarländischen Kommunen entwickeln und diese dann zur Nachnutzung den Städten, Gemeinden und Kreisen zur Verfügung stellen.