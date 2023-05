Online-Auswertung Die zehn beliebtesten Ausflugsziele für Familien im Saarland (mit Fotostrecke)

Und schon wieder Alpakas: Der Titel „Ausflugsziel des Jahres 2023“ geht im Saarland laut familienausflug.info an die Pintaloosa Alpakas in Losheim am See. Jeden Samstag und Sonntag bietet die Alpaka-Zucht geführte Wanderungen mit den Tieren durch den Hochwald an. Die Wanderungen dauern eine bis eineinhalb Stunden; die Teilnahme kostet 35 Euro mit Alpaka oder 15 Euro für Begleitpersonen. Außerdem bietet die Alpaka-Zucht für 25 Euro pro Person Picknicks auf der Weide an, bei denen man mit einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee den Stuten und Fohlen zusehen kann. Aber auch für Hochzeiten, Geburtstage, Fotoshootings und vieles mehr kann die Alpaka-Weide gemietet werden. Auf Wunsch kommen die Tiere sogar zu Besuch.