3. Liga Saarbrücken nach verpasster Relegation: „Tut so weh“

„Man denkt, man kommt in die Relegation. Dann schießen die zwei Tore und alles ist vorbei. Das ist Scheiße gelaufen, aber so ist Fußball“, sagte Mittelfeldspieler Richard Neudecker. Die Tore von Marcel Gaus in der 1. Minute und Kasim Rabihic (23.) waren am Ende nicht ausreichend. David Philipp (20.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.