Eindeutiges Ergebnis Das „Wohnquartier Staadterweg“ wird in Schwemlingen entstehen

Das geplante „Wohnquartier Staadterweg“ in Schwemlingen kann realisiert werden. Der Merziger Stadtrat hat in dieser Woche den vorhabenbezogenen Bebauungsplan als Satzung mehrheitlich beschlossen und damit Baurecht geschaffen (wir berichteten kurz). Bei einer Enthaltung stimmten 22 Stadtratsmitglieder dafür und zwei dagegen. Während des Planungsverfahrens äußerten vor allem Anwohner Kritik an dem Bauvorhaben und schlossen sich zu einer Bürgerinitiative zusammen.