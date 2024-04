Literaturtage Lesereihe führt in unterschiedliche Genres

In St. Ingbert bietet die Buchhandlung Friedrich vier Abende mit unterschiedlicher thematischer Ausrichtung. Los geht es dabei allerdings nicht im Geschäft selbst, sondern in der Christuskirche (Wolfshohlstraße 30). Am Montag, 15. April, stellt dort die Autorin und Pfarrerin Emilia Handke ihr Buch „Dein Leben, dein Moment“ vor ab 19.30 Uhr. Die Lesung findet in Zusammenarbeit mit der Christuskirche statt, wie Ute Strullmeier vom Buchhandlungsteam erläutert. Emilia Handke und ihre Co-Autorin Meike Barnahl setzen sich intenisv dafür ein, kirchliche Rituale neu zu entdecken und sie im heutigen Alltag zu nutzen, sei dies bei einer Hochzeit oder einer Taufe oder einer Beerdigung. Karten für zehn Euro gibt es in der Buchhandlung Friedrich in der Rickertstraße 2 und an der Abendkasse.