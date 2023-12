Waldzustandsbericht 2023 Waldschäden im Saarland sind groß wie nie

Die Waldschäden sind im Saarland in diesem Jahr als Folge des fortschreitenden Klimawandels und anderer Umweltfaktoren so groß wie nie zuvor seit Beginn der Erhebungen 1984. Nach dem am Freitag von Umweltministerin Petra Berg (SPD) in Saarbrücken-Von der Heydt vorgelegten Waldzustandsbericht 2023 sind mehr als die Hälfte (51 Prozent) aller im Juli/August in einem Stichprobenraster von Experten untersuchten Bäume inzwischen deutlich geschädigt. Nur noch etwa jeder siebte Baum (14 Prozent) ist ganz gesund und ohne Schadmerkmal. Am schlimmsten sieht demnach die Situation bei den Fichten aus, die dem von Hitze und Dürre begünstigten Borkenkäfer zum Opfer fallen, und von denen jede fünfte schon völlig abgestorben ist. Da jedoch der Fichtenbestand nur noch 12 Prozent im Saarland beträgt, fällt diese Schädigung nicht so sehr ins Gewicht wie in Bundesländern mit Fichten-Monokulturen.