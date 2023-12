Handball-Sparkassen-Cup Ein Spieler war sogar schon mal als Zeitnehmer dabei

Für den Nachwuchs des Handball-Verbandes Saar (HVS) ist die Teilnahme am Sparkassen-Cup in der Merziger Thielsparkhalle Jahr für Jahr ein besonderer Höhepunkt. In diesem Jahr wartet auf die Saar-Auswahl der Trainer Christian Schwarzer und Dirk Mathis mit dem Vorrundenspiel am Donnerstag, 28. Dezember, gegen die deutsche U 19-Auswahl (19.20 Uhr) ein besonderer Höhepunkt.