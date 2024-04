Mehr als 55 Stände und Fahrgeschäfte Saarbrücker Maikirmes punktet mit Familientagen und Biergarten

Sparfüchse aufgepasst – die Maikirmes gibts auch für den kleinen Geldbeutel. An den beiden Familientagen am Donnerstag, 2. Mai, und am Freitag, 10. Mai, kosten die Fahr- und Spielgeschäfte nur den halben Preis. Ebenfalls gut für die Kasse: Über die gesamte Dauer der Kirmes kann auf den nahegelegenen Parkplätzen der Saarterrassen kostenlos geparkt werden.