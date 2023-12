Waldzustandsbericht 2023 Neuer Rekord: Baumsterben in Saar-Wäldern so stark wie noch nie

In den Wäldern des Saarlandes hat das Baumsterben als Folge von Klimastress, Luftverschmutzung, Insektenfraß und Pilzbefall ein neues Rekordniveau erreicht. „Der Anteil abgestorbener Bäume ist im Stichprobenraster mit rund 6,7 Prozent so hoch wie nie zuvor“, beklagte Umweltministerin Petra Berg (SPD) am Freitag bei der Vorlage des Waldzustandsberichts 2023 beim SaarForst Landesbetrieb in Von der Heydt. Demnach gilt inzwischen jede fünfte Fichte vor allem wegen starkem Borkenkäferbefall als abgestorben. Aber auch Laubbäume wie Buche, Eiche, Bergahorn und Birke zeigen immer mehr Schäden und Ausfallerscheinungen.