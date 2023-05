Was rät der Heizung-Experte? So reden Heizungsbauer über Wärmepumpen – Praxistipps für CDU-Politiker in St. Ingbert

Rentrisch · An Meinungen mangelt es beim politischen Streit über ein Heizungsgesetz nicht, die Faktenlage ist aber komplex. Das merkten Stephan Toscani und Ulli Meyer, als sie in einem Heizungsbetrieb in Rentrisch die Praxis der Wärmepumpen erkundeten.

28.05.2023, 11:19 Uhr

Noch sind die Wärmepumpen nicht installiert und noch verpackt, bieten aber schon Gesprächsstoff (von links): CDU-Landeschef Stephan Toscani, OB Ulli Meyer, Josef, Matthias und Gabrielle Jastrebsziki. Foto: Manfred Schetting

Wenn zwei CDU-Politiker, wie jetzt der CDU-Landesvorsitzende Stephan Toscani und sein Parteifreund, St. Ingberts Oberbürgermeister Ulli Meyer, offiziell bei einem Heizungsbauer vorstellig werden, ist es eigentlich klar, worum es geht. Das von der Bundesregierung geplante und von den Christdemokraten kritisierte Gebäudeenergiegesetz (GEG) wurde im Büro der Firma Jastrzebski zwar nicht ein einziges Mal genannt – und trotzdem stand in Rentrisch das sogenannte Heizungsgesetz wie der weiße Elefant im Raum.