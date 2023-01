Besuch bei den „DC Steelers“ : Kommt dank „Gaga“ Clemens jetzt der Darts-Hype ins Saarland?

Mitglieder des Dudweiler Darts Club „DC Steelers“, bei dem nach dem Erfolg des Saarländers "Gaga" Clemens bei der WM in London die Mitgliederzahl in kürzester Zeit von 8 auf 22 gestiegen ist. Foto: Dieter Steinmann

Saarbrücken Wirken sich die Erfolge des Saarländers Gabriel „Gaga“ Clemens bei der WM in London auch auf den regionalen Dart-Sport aus? Wir haben bei einem Dudweiler Club nachgefragt und die Spieler bei einem Liga-Spiel begleitet.

Der Dudweiler Darts Club „DC Steelers“ wurde ausgerechnet in der Zeit gegründet, als das Coronavirus sämtlichen Sportbetrieb lahmlegte. Ein einziges Spiel konnten die „Stählernen“ in ihrer ersten Saison in 2020 bestreiten. Nur ein Jahr später aber starteten die Jungs vom Pfaffenkopf durch und konnten als Vizemeister den Aufstieg in die Saarliga 3 des Saarländischen Dartverbandes (SADV) feiern. Auch aufgrund der Erfolge und des großen Medienrummels um den saarländischen Darts-Profi und Sportler des Jahres 2020, Gabriel „Gaga“ Clemens aus Saarwellingen, haben sich bei den „Steelers“ die Mitgliederzahlen in den nur drei Jahren ihres Bestehens mehr als verdoppelt.

Mitgliederzahl beim Darts-Club stieg in kurzer Zeit

„Natürlich haben die großartigen Auftritte des ,German Giant‘ bei den vergangenen Weltmeisterschaften in London auch uns einige neue Mitglieder in die Spielstätte am Pfaffenkopf gebracht“, erzählt Torsten Baab, der Vorsitzende des Vereins. „In kürzester Zeit ist die Zahl der Mitglieder von acht auf inzwischen 22 gestiegen, sodass wir zur neuen Saison mit zwei aktiven Mannschaften im Spielbetrieb des Saarländischen Dartverbandes vertreten sind.“ Vor allem aber ist es wohl die lockere und freundschaftliche Atmosphäre, die sowohl im Training als auch bei den Ligaspielen der „Steelers“ vorherrscht, die bei allen so gut ankommt. „Wir nehmen es nicht so bierernst, haben einfach Spaß zusammen und freuen uns an der Geselligkeit, die den Darts-Sport ausmacht“, meint Tobias Heintz, einer der Gründungsmitglieder. „Klar, wir gewinnen auch gerne, aber das steht nicht im Vordergrund.“

Es geht nicht vorrangig um die Leistung

Mit dem Gewinnen ist es seit dem Aufstieg nach der letzten Saison nicht mehr so weit her. In der 3. Saarliga weht bereits ein anderer Wind und die erste Mannschaft der „Steelers“ zahlt zurzeit ordentlich Lehrgeld. „Wir wollten all‘ die neuen Mitglieder in unsere Teams integrieren und gehen da nicht vorrangig nach Leistung“, erklärt der Spielführer der 1. Mannschaft, Nic Räusch, die zuletzt eher bescheidenen Ergebnisse. „Es dauert eben ein bisschen, bis alle zusammen gefunden haben.“ Nach fünf Spieltagen liegen die „Steelers“ mit nur einem Pluspunkt bei drei Niederlagen auf dem letzten Platz des Ranking.

Am gestrigen Sonntag stand das Nachholspiel vom ersten Spieltag der Saison gegen den DC Bliestal 2 auf dem Programm. Eine gute Möglichkeit, die Bilanz etwas aufzubessern, da auch der Gegner in der laufenden Saison noch ohne Sieg geblieben ist. Nach und nach laufen ab 14 Uhr die Teammitglieder der „Steelers“ im Vereinsheim in der Rentrischer Straße auf. Recht schnell wird der Raum in eine Darts-Arena umgewandelt. Noch am Vortag fand hier eine vorbereitende Veranstaltung für die kommende Karnevalsession statt.

Spielen wie das Vorbild „Gaga“

Heute werden hier die Darts sortiert, die Pfeile, die dem Spiel den Namen geben und die aus den vier Bestandteilen Flight, Schaft, Barrel und Spitze bestehen. Inzwischen wurden die Abstände zu den Scheiben gemäß den offiziellen Regeln markiert und das Zählgerät gecheckt. Gespielt wird die Variante „501“, so wie sie auch zuletzt bei der WM im Londoner „Ally Pally“ mit Gabriel „Gaga“ Clemens zu sehen war. Um ein „Leg“ zu gewinnen, muss „double out“, also der äußerste Ring der Scheibe, getroffen werden, auf der die jeweiligen Zahlen doppelt gezählt werden. Ein „Set“ für seine Mannschaft hat gewonnen, wer zuerst drei Legs für sich entschieden hat. Zwölf Partien werden insgesamt gespielt, acht Einzel und vier Doppel.

Immer noch wenige Frauen beim Darts

„Es braucht eine hohe Konzentration beim Darts und es ist immer irgendwie ein Kampf gegen sich selbst“, erklärt Tobias Heintz das Besondere an der Sportart. „Obwohl ja doch jeder im Team und für das Team spielt.“ Die Gegner vom DC Bliestal II sind derweil eingetroffen und spielen sich ein. Darunter ist auch die einzige Akteurin an diesem Nachmittag, Christine Mörsdorf. Wie auch ansonsten nur wenige Frauen den Weg zum Darts gefunden haben. In den Saarligen eins bis vier starten nur drei weibliche Akteure. Unter 160 männlichen Mitstreitern. „Darts ist eigentlich ein Spiel für alle. Warum nur so wenige Frauen und Mädchen mitspielen, das können wir nicht wirklich nachvollziehen“, meint Torsten Baab. „Aber vielleicht tut sich ja hier noch was in den nächsten Jahren.“

Punkt 15 Uhr verlesen die Spielführer die angesetzten Paarungen und die ersten vier Akteure besteigen die Bühne. Can Pascal Grein lässt zunächst die „Steelers“ jubeln. Sein klarer 3:0-Sieg bringt die Gastgeber in Führung. Doch nur wenige Minuten später hat Christine Mörsdorf für die Gäste mit einem ebenso klaren 3:0 die Partie ausgeglichen. Das Spiel verspricht, einen spannenden Verlauf zu nehmen. Wer wissen möchte, wer am Ende gewonnen hat, kann sich auf der Internetseite des SADV unter www.sadv.de informieren. Die „Steelers“ sind mit der Vereinsseite DC Steelers 2020 auf Facebook vertreten.