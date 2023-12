Jahreshauptversammlung des Feuerwehrvereins Merzig Eva Pilger bleibt Hauptfeuerwehrfrau

Pilger gab dann einen kurzen Rückblick auf das Jahresgeschehen in dem derzeit 106 Mitglieder zählenden Verein. Demnach fiel der traditionelle Neujahrsempfang leider aus. Die Tatütata-Party fand jedoch im Februar in der Stadthalle statt und wurde vom Verlauf her sowie den Finanzen zu einem vollen Erfolg. Des Weiteren berichtete die Vorsitzende: „Unsere Unterstützung des Löschbezirks hat sich in diesem Jahr in Grenzen gehalten. Wir haben uns aber gerne an einer Fahrt nach Luckau und einem Essen am Volkstrauertag finanziell beteiligt. Auch die Jugendfeuerwehr werden wir noch unterstützen. Das Balkonfest wurde wiederbelebt, auch um uns bei den Helfern an der Fastnacht zu bedanken. Hierbei hat sich die einheimische Firma Holzhauer erkenntlich gezeigt und reichlich Grillfleisch sowie Fassbier spendiert. In diesem Jahr wird wieder eine Weihnachtsfeier der Merziger Wehr im Brauhaus durchgeführt, wobei der Feuerwehrverein die Kosten für das Essen und die Getränke trägt.“