Alle Infos : Die Saar: Grenzfluss, Naturparadies und spannende Geschichte

Die Saarschleife bei Mettlach vom Aussichtspunkt „Cloef“. Foto: dpa-tmn/Oliver Dietze

Spannende Informationen rund um die Saar - Namensgebung, Mündungen, Sehenswürdigkeiten, Zahlen und Weinbau. Ein Überblick mit den wichtigsten Informationen über den vielfältigen Fluss im Saarland.

Die Saar ist Namensgeber für das zweitkleinste Bundesland Deutschlands: das Saarland. Damit ist sie einer von nur zwei Flüssen in Deutschland, nach denen Bundesländer benannt wurden. Die Saar fließt neben dem Saarland auch durch Rheinland-Pfalz und bildet streckenweise eine natürliche Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. Hier erfahren Sie alles, was Sie über den größten Nebenfluss der Mosel wissen sollten.

Was ist die Saar?

Die Saar ist ein Fluss, der durch Deutschland und Frankreich fließt und vor allem für das Bundesland Saarland eine besondere Bedeutung hat. Der Fluss fließt 69 Kilometer durch das Bundesland und gibt ihm seinen Namen.

Abgesehen vom Bundesland haben auch viele Städte, die entlang des Flusses liegen, die „Saar“ in ihrem Namen, wie etwa Saarbrücken oder Saarlouis. Der Name Saar kommt aus dem Altkeltischen, wo das Wort „Sara“ für Wasser oder Fluss stand. Die Römer haben daraus später „Saravus“ gemacht.

Der größte Nebenfluss ist die Blies, die bei Saargemünd an der Grenze zu Deutschland in die Saar fließt. Auf einer Strecke von 11 Kilometern bildet die Saar außerdem bis Saarbrücken-Güdingen die deutsch-französische Grenze und ist der größte Nebenfluss der Mosel.

Wo entspringt und mündet die Saar?

Die Saar entspringt hoch in den Vogesen unterhalb des Berges Donan in die beiden Quellflüsse „Weiße Saar“ und „Rote Saar“. Die Quelle der weißen Saar liegt tief verborgen an einem Waldhang. Die Quelle der roten Saar liegt nicht weit von der Quelle der weißen Saar entfernt, weshalb die beiden auch „Schwesterflüsse“ oder „Zwillingsflüsse“ genannt werden. Der Oberlauf der Saar hatte schon für die Römer und Kelten eine besondere Bedeutung.

Aber auch für die Holzindustrie war dieser Ort von besonderer Wichtigkeit, da sich dort früher mehrere Sägewerke befanden und die Saar – aufgrund fehlender Wege und Straßen – als Transportmittel für ihre Baumstämme benutzt wurde. Die beiden Quellflüsse fließen in einem Waldstück, das 30 Kilometer unterhalb des Donon liegt, zusammen. Ab diesem Punkt gibt es nur noch „die Saar“. Nach 246 Kilometern mündet die Saar bei Konz in die Mosel.

Zahlen und Fakten

Die Saar ist etwa 235 Kilometer lang und fließt etwa zur Hälfte ihrer Gesamtlänge durch Frankreich, die andere Hälfte fließt durch Deutschland. Das geografische Alter der Saar ist nicht bekannt, die erste schriftliche Erwähnung des Flusses wird auf das Jahr 371 nach Christus datiert werden, da der römische Dichter und Staatsbeamte Decimus Magnus Ausonius die Saar dort in seinem Gedicht „Mosella“ als „Sarvus“ erwähnt.

Das Einzugsgebiet der Saar besitzt eine Gesamtfläche von 7431 Quadratkilometern.

Das deutsche Einzugsgebiet der Saar ist mit insgesamt 3605 Quadratkilometern um einiges kleiner als das französische Einzugsgebiet der Saar, das insgesamt 3826 Quadratkilometer beträgt.

Die Saar besitzt 101 Nebenflüsse, von denen 48 linke Nebenflüsse und 53 rechte Nebenflüsse sind.

In Saarbrücken hat die Saar eine Fahrrinnentiefe von 3,5 Metern

Wie viele Schleusen hat die Saar und wo liegen diese?

Die bekannteste Ansammlung an Schleusen befindet sich im sogenannten „Saarkanal“. Dieser wurde im Jahr 1866 fertiggestellt und befindet sich in der französischen Region "Grand Est". Der Saarkanal wurde damals vor allem errichtet, um die Saar besser an das französische Fluss- und Kanalsystem anzuschließen. Er besitzt insgesamt 27 Schleusen, die auf spezielle Lastkrähne ausgelegt sind. Ab Herbitzheim verläuft der Saarkanal parallel zur Saar bis er dann in Saargemünd (Sarreguemines) nach der Schleuse Nummer 27 in die kanalisierte Saar mündet.

Die Schleusen sind mittlerweile fast alle automatisiert, sodass die meisten Schleusenwärterhäuser heute leer stehen. Die Großschifffahrt ist auf dem Saarkanal aber nahezu zum Erliegen gekommen. Abgesehen vom Saarkanal gibt es auch noch andere Schleusen. Diese sind um einiges größer als die des Saarkanals, da sie zur Zeit des Wirtschaftswunders entstanden sind, um die Saar, nach Vorbild von Rhein und Mosel, für die Großschifffahrt tauglich zu machen. Diese Schleusen befinden sich auf der Ausbaustrecke Konz-Saarbrücken, die eine Länge von 87,2 Kilometern hat.

Der Saarkanal führt über den Stockweiher. Foto: Robby Lorenz

Welche Sehenswürdigkeiten sowie Rad- und Wanderwege liegen an der Saar?

das Weltkulturerbe Völklinger Hütte, ein ehemaliges Eisenwerk in der saarländischen Stadt Völklingen

der Baumwipfelpfad Saarschleife, eine Aussichtsplattform, die bei der großen Saarschleife bei Mettlach liegt

entlang der Saar führt der 111 Kilometer lange Saar-Radweg von Saargemünd (Sarreguemines) bis zur Mündung in Konz

die Saarschleifen-Wanderung mit Gaststätten der saarländischen Küche, dem Aussichtspunkt Cloef mit Blick auf die Saarschleife, die Burgruine Montclair sowie einer Fährfahrt über die Saar

Die Burg Montclair in Mettlach, im Hintergrund die Saarschleife. Foto: Robby Lorenz

Schifffahrt auf der Saar

Es gibt auch heute noch Abschnitte, wie die Ausbaustrecke Konz-Saarbrücken, die hauptsächlich für die Großschifffahrt genutzt werden. Früher hatte die Saar in wirtschaftlicher Hinsicht jedoch eine bedeutendere Rolle als heute. Die Schifffahrtswege auf der Saar werden in vielen Teilen eher für die Freizeitschifffahrt genutzt. Ab der Anlegestelle in der Saaruferstraße in Mettlach werden Tages- und Rundfahrten angeboten.

Eine Tagesfahrt enthält einen dreistündigen Aufenthalt in der Stadt Saarburg, anschließend geht es wieder zurück nach Mettlach. Die Mitfahrt ist für 28 Euro pro Person möglich, für eine einfache Fahrt zahlen Sie 17 Euro. Während der Saarschleifen-Rundfahrt geht es durch die Saarschleife bis nach Dreisbach und zurück. Die Dauer beträgt inklusive Schleusung etwa eineinhalb Stunden und kostet 15 Euro pro Person.

Weinbau an der Saar

Aufgrund der vielen Weinhänge, die sich rechts und links des Flusses befinden, ist die Saar auch für den Weinbau bekannt. Noch bis zum ersten Weltkrieg wurde Wein im großen Stil entlang der Saar, aber vor allem im Saarland, angebaut. Auch heute wird dort noch Wein angebaut, allerdings in einem viel kleineren Rahmen als damals. Früher gehörte der saarländische Wein zu den der bekanntesten und teuersten Weine der Welt.

An den Südhängen der Saar und ihrer Nebenflüsse Blies und Nied ist die Herstellung des Saarländischen Landweins seit 2006 rechtlich erlaubt. Der Weinbau befindet sich im Bliesgau sowie in Merzig, Beckingen und Kleinblittersdorf und umfasst etwa 16.000 Quadratmeter. Perl, Oberperl, Sehndorf und Nennig gehören zwar zu den saarländischen Orten, an denen Qualitätswein geerntet und hergestellt wird, befinden sich jedoch an der Obermosel.

Die Saar: Ein Paradies zum Angeln und Kanufahren

Zum Angeln eignen sich vor allem die beiden größten Nebenflüsse der Saar. Die Nied ist 55 Kilometer lang und eines der fischreichsten Gewässer des Saarlandes. In der etwa 100 Kilometer langen Blies leben unter anderem Hechte, Karpfen und Barben. Der größte Nebenfluss gehört zudem zu den naturnahen und schönsten Fließgewässern im Südwesten des Landes. Wer angeln möchte, benötigt einen Erlaubnisschein.