Kommandowechsel rund ums Patenboot „Homburg“ „Homburg“-Chefin schreibt Geschichte

Als erste Frau in der Geschichte der deutschen Marine übernahm die frühere Kommandantin des Minenjagdbootes „Homburg“, Fregattenkapitän Inka von Puttkamer, Ende März das Kommando über ein deutsches Marinegeschwader, dem dritten Minensuchgeschwader. Damit schreibt sie nach der Kommandoübernahme über die Marineeinheit „Homburg“ als erste Frau ein zweites Mal Geschichte. Sie wird der Patenstadt ihres früheren Kommandos, der Kreisstadt Homburg, auch künftig verbunden sein, denn Fregattenkapitän Inka von Puttkamer trat am Tag ihrer Ernennung in die gemeinnützige Marinekameradschaft Homburg als neues Mitglied ein, heißt es in der Pressemitteilung.