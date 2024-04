Das müssen Beamte wissen Revolution bei Beihilfe der Beamten und Pensionäre im Saarland

Dokumente wie Arzt-Rechnungen können künftig mit dem Handy fotografiert und per App eingereicht werden. Eine Revolution, denn bisher müssen sie per Post nach Saarbrücken geschickt werden. Auch soll sich die Bearbeitungsdauer deutlich verkürzen und damit die Zeit, in der Antragsteller auf die Teil-Erstattung ihrer Arzt-Kosten warten müssen (siehe Infobox): Die PBeaKK bearbeitet Anträge nach eigenen Angaben in neun Werktagen, während es bei der chronisch unterbesetzten Beihilfestelle in den vergangenen Jahren mehrere Wochen dauerte.