Saarbrücken Rehlinger empfängt Saarlandbrigade nach Rettungseinsatz im Sudan

Oberst Andreas Steinhaus, der Kommandeur der Brigade, skizzierte den gefährlichen viertägigen Einsatz. 124 Soldaten seien im Sudan gewesen, erste Verhandlungen mit den Sudanesen habe es erst gegeben, als die Maschinen schon gelandet waren. „Das war ein großes Bedrohungspotenzial. Aber wir waren auch wehrhaft und hatten in Jordanien nochmal 656 Mitglieder der Saarlandbrigade und in Deutschland mehrere Standorte in Alarmbereitschaft. Wir waren entschlossen, Menschen auch aus der Stadt herauszuholen, wenn es notwendig gewesen wäre. Und wir hätten den Einsatz um Wochen verlängern können. Diesen Rückhalt braucht es“, sagte der Kommandeur, der in St. Ingbert lebt.