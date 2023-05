Einkaufen in Metz Bummeln im Schatten der Kathedrale: Zu Besuch in der Metzer Markthalle

Es ist eine andere, eine kleine Welt für sich, hier im Schatten der großen Kathedrale und unter den pistaziengrünen Dächern des Marché Couvert. In der Markthalle mitten in der Metzer Altstadt gibt es auf den ersten Blick das, was es im Supermarkt auch gibt – Gemüse, Fisch, Fleisch, Obst, Brot, Käse, Süßes, Fertiges und Getränke. Aber wer nicht in der Metzer Altstadt wohnt, oder wer nur schnell etwas einkaufen will – ohne die Lust am Schauen, oder die Lust, dabei gesehen zu werden –, macht seine üblichen Wocheneinkäufe doch woanders.