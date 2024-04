Experimentieren auf der Alten Schmelz Junge Landessieger forschen in St. Ingbert

Im Schülerforschungs- und -technikzentrum auf der Alten Schmelz in St. Ingbert, kurz SFTZ, haben junge Menschen regelmäßig die Möglichkeit, in moderner Laborumgebung zu forschen. Und es finden dort derzeit wegweisende Experimente statt. Schüler aus neunten Klassen forschen unter Anleitung der Professoren Rolf Hempelmann und Elmar Heinzle. Was dabei herauskommt, ist so bahnbrechend, dass die forschenden Schüler damit den Landessieg im Wettbewerb „Jugend forscht“ errungen haben. Die beteiligten Schülerinnen und Schüler sind vom Geschwister-Scholl-Gymnasium in Lebach.