Neues Ranking Das sind die 20 beliebtesten Shopping-Passagen in Deutschland – und so schneiden vier Saar-Einkaufszentren ab

Die Mädler-Passage in Leipzig ist laut der Analyse Deutschlands beliebtestes Einkaufszentrum, an zweiter Stelle liegt Speck's Hof, ebenfalls in Leipzig. „Die beiden kunstvoll renovierten historischen Einkaufspassagen kommen als einzige im Ranking auf einen Bewertungsschnitt von 4,6 Sternen und werden von Besuchern insbesondere wegen ihrer Architektur und der stilvollen Atmosphäre gelobt“, hieß es. Der Drittplatzierte kommt ebenfalls aus Sachsen: Die Altmarkt-Galerie in Dresden sei mit 4,5 Sternen das bestbewertete klassische Einkaufszentrum im Ranking. Auch vier Shopping-Passagen im Saarland wurden in dem neuen Ranking unter die Lupe genommen, allerdings schaffte es keine davon in die Top 20. Als bestes saarländisches Einkaufszentrum landete das Saarpark-Center in Neunkirchen auf dem 96. Platz.