Jakob Kolleck Saarbrückens neuer Zoodirektor – stiller Großstadtmensch mit Regenwald-Erfahrung

Man stehe vor „großen Aufgaben“, erklärte Dezernentin Dengel ohne Details zu nennen. Klar ist, Zoos haben immer mit finanziellen Sorgen zu kämpfen, teilweise schwindet die Akzeptanz in der Bevölkerung. Daher hoffe man auf Impulse des neuen Direktors, der einen „Masterplan“ zur Zukunft des Zoos am hügeligen Eschberg vorstellen werde. Gut entwickelt haben sich laut Dengel bereits die zoopädagogischen Angebote. So viele Klassen und private Gruppen wie selten interessieren sich derzeit dafür. Gut 200 000 Besucher kommen pro Jahr in den Zoo mit seinen etwa 1000 Tieren aus über 150 Tierarten, der damit eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Landeshauptstadt ist.