Im Einsatz gegen Verschwendung Helfer-Netzwerk hat jetzt Platz für gute Taten

Seit drei Jahren ist das „Netzwerk Quierschied“ ein wichtiger Baustein für das Miteinander in der Gemeinde. Das Netzwerk ist ein loser Zusammenschluss von Menschen, die den Mitbürgern in allen Lebensbereichen Unterstützung anbieten wollen (wir berichteten). Nun hat die Gruppe ein Zuhause gefunden und damit ihr Nomadendasein beendet. In der Marienstraße 7 in der Ortsmitte Quierschieds wurde der „Treffpunkt:Mensch“ eröffnet.