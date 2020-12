Digitaler Adventskalender der GEMS Freisen : Geschichten und Lieder statt Schokolade

Freisen Mit einem digitalen Adventskalender wollen Siebtklässler der Gemeinschaftsschule Freisen Senioren in der Vorweihnachtszeit erfreuen.

Einen kreativen Einfall hatte die Klasse 7a der Gemeinschaftsschule Freisen. Im Schulfach „Vernetzter Unterricht“ haben die Schüler gemeinsam mit dem Klassenlehrer Daniel Alt einen digitalen Adventskalender produziert und den Seniorenheimen in der Region zur kostenlosen Nutzung angeboten. Damit wollte die Klasse zum einen ihre digitalen Kompetenzen erweitern und zum anderen den Senioren ein wenig Abwechslung und Freude in der Vorweihnachtszeit bereiten, teilt Schulleiter Marc André Müller nun mit. In gewisser Hinsicht sei der digitale Adventskalender auch als Ersatz für das in diesem Jahr wegen Corona entfallene, eigentlich schon traditionelle Konzert des Schulchores im Freisener Altenhilfezentrum St. Remigius zu verstehen.