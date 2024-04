Haushaltsentwurf der Gemeinde liegt vor Freisen will bis 2028 schuldenfrei sein

Der Haushalt 2024 der Gemeinde Freisen steht. In den vergangenen Wochen hat Kämmerer Timo Fleisch das mehr als 450 Seiten umfassende Werk erstellt. Um die Mitglieder des Gemeinderates nicht mit Zahlen zu überfrachten, packte er die wichtigsten Eckdaten in eine kurze Präsentation. Diese wird Bürgermeister Karl-Josef Scheer (SPD) dem Gremium am heutigen Donnerstagabend um 18 Uhr im Rathaus vorstellen. Der Saarbrücker Zeitung hat er bereits vorab einen Blick in den Entwurf gewährt.