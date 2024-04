Volleyball Endlich wieder strahlende Gesichter beim SSC Freisen

Das Aufatmen war riesig, ebenso die Freude: Die Volleyballerinnen des SSC Freisen haben am Samstag in der 2. Liga Pro ihren fünften Saisonsieg gefeiert. Das abgeschlagene Schlusslicht gewann gegen den neuen Tabellenvorletzten VCO Dresden in einem mitreißenden Spiel vor 256 Zuschauern mit 3:2 (25:20, 20:25, 15:25, 25:22, 17:15).