Vandalismus in Schwarzerden : Jugendliche beschädigten Lok der Ostertalbahn

Vandalismus in Schwarzerden

So hinterließen Unbekannte das Führerhaus einer Lokomotive, die im Bahnhof in Schwarzerden abgestellt war. Foto: R.Kunz

Schwarzerden Eine im Bahnhof Schwarzerden abgestellte Diesellokomotive ist bereits am Dienstag, 17. November, beschädigt worden.

An der Lok wurden zwei Führerstandsfenster komplett zerstört und eines unreparabel beschädigt. Auch ein Waggon sei in Mitleidenschaft gezogen worden, so ein Sprecher der Polizei. Wie noch etliche im Führerstand und auf dem Führerstandsdach der Lok liegende Schottersteine nahelegen, wurden die Fenster zunächst mit Schottersteinen eingeworfen, teilt ein Sprecher des Arbeitskreises Ostertalbahn mit.