St Wendel Mit dem Mann mit der Mütze zum Sieg

Ein Mann mit Mütze raucht genüsslich eine Zigarre. Die Kringel aus Rauch steigen in die Höhe. Und das alles in schwarz-weiß. Mit diesem Foto gelingt Michael Dorscheid aus St. Wendel das „Bild des Jahres“. Mit großem Vorsprung wählten es die SZ-Leser zu ihrem Favoriten. Es bekam mehr als achtmal so viele Stimmen wie das zweitplatzierte Bild. Das sagte SZ-Redakteurin Melanie Mai während der Preisverleihung am Mittwochabend in der St. Wendeler Filiale der Bank 1 Saar in der Bahnhofstraße.