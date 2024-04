Baumholder Premiere: Genussmarkt lockt zum Schlemmen nach Baumholder

Baumholder · Das Wetter soll besser werden zur Premiere in Baumholder. Mehr als 20 Händler gestalten am kommenden Sonntag, 28. April, den Genussmarkt in der Innenstadt. Ganz gemütlich soll es von 10 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz zugehen.

24.04.2024 , 16:30 Uhr

Auch Kaffee kann genossen werden Foto: picture-alliance/ dpa/Tobias Felber