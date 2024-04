First Responder Freisen Es geht darum, den Menschen zu helfen

„Zehn Jahre First Responder ist schon eine Erfolgsstory“, erklärte Oliver Kastel von den First Respondern in Freisen. „Die First Responder haben sich sehr gut hier in der Gemeinde etabliert. Wir genießen eine hohe Akzeptanz und wir sind stolz darauf, dazu beitragen zu können, auch das Ansehen der Feuerwehr – zu der wir gehören – mit zu stärken“, so Kastel weiter. „Es geht dabei nicht nur um Leben retten“, ergänzte Christian Alles. „Vielmehr geht es auch oft nur einfach darum, den Menschen zu helfen.“