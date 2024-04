Mountainbike Bergab entscheidet einfach der Mut

Beim Saison-Auftakt der Mountainbike-Saarlandliga fanden die vielen Radsportler auf dem welligen Kurs hinter dem Perler Schengen-Lyzeum an zwei Tagen optimale Bedingungen vor. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite, genauso wie die jungen Athleten am Sonntag im Nachwuchsrennen der U 13 im Cross-Country (XCO). Dort tritt Erik Dambacher von der Grünen Hölle Freisen nach dem Startschuss im Rennen mit den meisten Teilnehmern (31 Jungs, acht Mädels) direkt mächtig in die Pedale und setzt sich an die Spitze. Im Schlepptau hat er kurz darauf nur noch Bastian Bauer vom gastgebenden Verein MTB-Sport Saar-Obermosel, der nur wenige Meter zurückliegt und alles versucht, um den Anschluss wieder herzustellen – am Ende ohne Erfolg.