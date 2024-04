Freisen Neues Leben für die Hobbykünstlerausstellung

Seit gut 15 Jahren gibt es in Freisen keine Hobbykünstlerausstellung mehr, erläuterte der Vorsitzende des Modellbauclub (MBC) Freisen, Gerd-Peter Werle. Auch in Oberkirchen ist die Hobbyausstellung während Corona zum Erliegen gekommen. Dank der guten Kontakte des MBC, der auch öfter schon Lego-Bastelaktionen im Café Edelstein in Oberkirchen angeboten hat, kam so der Gedanke auf, ob denn nicht der im Ausrichten von Börsen und sonstigen Veranstaltungen erfahrene Modellbauclub auch eine solche Hobbykünstlerausstellung organisieren möchte. Gesagt, getan. Und so kam die Hobbykünstlerausstellung heuer nach Freisen ins Kolpinghaus.