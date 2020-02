Filmbörse : Wo das Nerd-Herz höher schlägt

Völklingen Die Filmbörse Saar bot am Wochenende allen Horror-Fans und Science-Fiction-Nerds ein buntes Programm – Zombies und viel Blut inklusive.

Als solcher ist er nicht allein am vergangenen Samstag in der Kulturhalle Wehrden. Hier fand bereits zum fünften Mal die Filmbörse Saar statt – ein Mekka für alle, die sich für Science Fiction, Fantasy oder Horror begeistern. Die meisten Besucher sind zwischen 20 und 40 Jahre – Vogel, der an seinem Stand Patches, Gürtelschnallen, Buttons und viele andere Kleinigkeiten verkauft, ist einer der Ältesten. Teil der „Szene“ sei er seit 47 Jahren, angefangen habe alles mit „Perry Rhodan“-Romanen. Heute hält Vorträge über Raumfahrt und schreibt für Fachmagazine. Er kann sich gut an Zeiten erinnern, als der Begriff „Nerd“ in Deutschland unbekannt und im englischsprachigen Raum noch eine Beleidigung war. „Seit ‚The Big Bang Theory’ hat sich da einiges geändert“, schmunzelt er in Anspielung auf die beliebte Serie.