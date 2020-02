Bei Einsatz in Gaststätte : Rettungskräfte werden behindert und beleidigt

Ludweiler Bei einem Einsatz in einer Gaststätte in Ludweiler am Samstagmorgen wurden Sanitäter beleidigt und behindert. Die Polizei verhinderte eine Eskalation.

Rettungskräfte sind am frühen Samstagmorgen (15. Februar) gegen 5.45 Uhr bei einem Einsatz in einer Gaststätte in Ludweiler von fünf Personen aufs Übelste beleidigt worden. Nach Angaben der Polizei wurden die Sanitäter daran gehindert, eine Person medizinisch zu versorgen. Unter anderem durch „lautes Anschreien und Umstellen“.