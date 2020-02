Fastnacht : Die Mafia zu Gast bei den „Beeles“ in Ludweiler

Et Heckemopplersch Gretel (Norma Hewener) in Aktion. Foto: BeckerBredel

Ludweiler (bub) Mit närrischen Programmpunkten brachte die Ludweiler Karnevalsgesellschaft „Die Beeles“ die Warndthalle in Ludweiler bei ihrer Punksitzung am vergangenen Samstag zum Kochen. Ein komplett überarbeitetes und neu gestaltetes Programm versprach in diesem Jahr besondere Narreteien.



Bereits um 19:11 Uhr starteten die Beeles und somit eine Stunde früher als in den letzten Jahren. Rund 100 eigene Akteure unterstützt durch mehrere Gastauftritte sorgten für beste Laune. Büttenreden von „De Vadder mit seina Dochta“, „De Fubbes un de Flabbes“, „Jacqueline und Chantal“ und „et Heckemopplersch Gret“, Showtänze der Mini-, Junioren- und Aktiven Garde und traditionell auch die Vorführung des Männerballetts ließen die Narren in der ausverkauften Warndthalle toben. Auch die Gruppe „Phantasy“ des TV Ludweiler, „Die Musketiere“ und die Party-Band „Die Konsorten“ sorgten für Unterhaltung. Zu Beginn musste Ortsvorsteher Andreas Willems, verkleidet als Mafioso die Macht abgeben und übergab den Schlüssel des Bürgermeisteramtes gegen Geld an die Beeles.

Thomas Laval wurde für 33 Jahre Umzugsleitung und 44 Jahre Mitgliedschaft bei den Beeles geehrt.